Kymen Sanomat: Yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa Etelä-Kymenlaaksossa — katso miten suuri muutos on omassa kunnassasi! Suomen ikärakenteen muutos näkyy erityisesti kunnissa, jotka ovat kasvaneet ja vaurastuneet suurten kaupunkien naapureina, kerrotaan HS.fi:ssä. HS:n laskelmat osoittavat, että yli 75-vuotiaiden osuus asukkaista kasvaa ylivoimaisesti nopeimmin suurten kaupunkiseutujen kehyskunnissa. Sivuilla olevalla laskurilla voi katsoa, millä vauhdilla omaan kuntaan tulee 75 vuotta täyttäneitä vuoteen 2030 mennessä. Kotkassa yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa 58,9 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2030 kunnan väestöstä 16,8 prosenttia on yli 75-vuotiaita. Viime vuonna heidän osuutensa oli 10,4 prosenttia. Haminassa yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa 49,3 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin kunnan väestöstä 18,5 prosenttia on yli 75-vuotiaita. Viime vuonna heidän osuutensa oli 11,6 prosenttia. Pyhtäällä yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa 61,2 prosenttia ja kunnan väestöstä heitä on 15,9 prosenttia. Viime vuonna heidän osuutensa oli 10 prosenttia. Virolahdella yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa 44,6 prosenttia ja heidän osuutensa kunnan väestöstä kohoaa 19,2 prosenttiin. Viime vuonna yli 75-vuotiaiden osuus oli 12,5 prosenttia. Miehikkälässä yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa 23,6 prosenttia. Vuonna 2030 kunnan väestöstä 22,6 prosenttia on yli 75-vuotiaita. Viime vuonna heidän osuutensa oli 16,1 prosenttia. Laskuri HS.fi:ssä. Lue koko uutinen:

