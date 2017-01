Uutinen

Kymen Sanomat: Xamkin kotkalaisopiskelijat eivät vielä ole tottuneet koulunsa uuteen nimeen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli Xamkin opiskelijoilla on olo kuin tuoreella morsiamella. Sellaisella, joka on ottanut aviomiehensä sukunimen. — Ei se Xamk kovin luontevasti vielä tule. Varmaan nyt aloittaneilla uusilla opiskelijoilla on helpompaa, kun tottuvat uuteen nimeen alusta pitäen, sanoo liiketoiminnan logistiikkaa Kotkassa opiskeleva Ilari Itkonen. Sosionomeiksi opiskelevat Essi Kuivala, Laura Karhu, Siiri Flygtman ja Miro Mänttäri nyökkäävät vieressä. Yleistunnelma Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella on opiskelijoiden mukaan ristiriitainen. Koulujen yhdistymisen syyt toisaalta ymmärretään ja hyväksytään. — Rahastahan kaikessa on kyse, sanoo Itkonen. Toisaalta ilmassa on hienoista epäluuloa. Opiskelijat pohtivat, seuraako fuusiosta opintolinjojen karsimista. Siitäkin liikkuu huhuja, että jonkin ajan kuluttua olisi luvassa uusi fuusio. Oli koulun nimi mikä hyvänsä, opiskelijoiden toiveissa on mahdollisimman laadukas opetus ja mahdollisimman paljon lähiopetusta. Nykyisin niin ei heidän mukaansa ole. Itsenäistä opiskelua ja verkkokursseja on paljon. Lue lisää tiistain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

