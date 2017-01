Uutinen

Kymen Sanomat: Xamkin Kotkan uusi kampus on vielä suunnittelupöydällä Vuoden vaihteessa perustetun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampus on vielä suunnittelupöydällä. Rehtori Heikki Saastamoisen mukaan vaihtoehtoja on yhä viitisen kappaletta. — Ne ovat hyvin erilaisia ja näyttävät kaikki hyviltä. Eroja on muun muassa siinä, rakennetaanko pystyyn vai vaakaan ja kuinka paljon mennään maan alle. Uuden kampuksen yhdeksi sijoitusvaihtoehdoksi on esitetty Kotkan Kantasataman aluetta. Rehtorin mukaan nykyistä Metsolan kampusta ei ole mielekästä ryhtyä peruskorjaamaan. — Rakennus on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Siellä on ainakin 85 prosentin peruskorjaustarve, eikä sitä voi saneerata niin, että opetus jatkuisi siellä remontin ajan. Emme myöskään tarvitse ihan niin paljon tilaa kuin Metsolassa, sanoo Saastamoinen. Lue koko uutinen:

