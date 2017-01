Uutinen

Kymen Sanomat: Tunne- ja taideterapeutti Marjaliisa Koskensalo: On tärkeää, että ihmisellä olisi yhteys kaikenlaisiin tunteisiin Karhulan seurakuntakeskuksessa kevään aikana järjestettävässä luento- ja keskustelutilaisuuksien sarjassa puhutaan pelosta, vihasta, syyllisyydestä, häpeästä ja rakkaudesta. Nainen ja tunteet- sarjan asiantuntijana on kotkalainen tunne- ja taideterapeutti Marjaliisa Koskensalo. Koskensalon mukaan kyse on perustunteista. — Nämä ovat niitä tunteita, joita monet ihmiset miettivät. On tärkeää, että ihmisellä olisi yhteys kaikenlaisiin tunteisiin ja ne olisivat oikeassa mittakaavassa elämässämme. Jos tunteet ovat epätasapainossa, emme voi hyvin, ja seurauksena voi olla masennusta, riippuvuuksia, ahdistusta tai jopa fyysisiä sairauksia, sanoo Koskensalo. Hän korostaa, että ihminen uskaltaa olla oma itsensä ja riippumaton ympäristön mielipiteistä, kun ihmisellä on terve itsetunto ja yhteys omaa sisimpäänsä. Koskensalon erikoisalaa ovat naiset ja kevään tilaisuudet on tarkoitettu vain naisille. — Naiset lähtevät herkemmin miettimään ja käsittelemään omia tunteitaan kuin miehet, jotka useammin käyttävät omat voimavaransa tekemiseen ja suorittamiseen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö miehillä olisi tunteita. Itse olen kuitenkin kokenut, etten pääse sisään miesten tunnemaailmaan ja siksi keskityn naisiin. Tämän viikon keskiviikkona kello 17.30 järjestettävällä luennolla keskustellaan pelosta. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

