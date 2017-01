Uutinen

Kymen Sanomat: Petri Pietiläinen vihreiden ehdokkaaksi Kirjailija Petri Pietiläinen lähtee Kotkan vihreiden ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Pietiläinen on monipuolinen kulttuurialan toimija. Hän on toiminut läänintaiteilijana, Pekkas-Akatemian vetäjänä ja tehnyt paljon töitä muun muassa lastenkulttuurin puolesta esimerkiksi Pertsa ja Kilu -päivien vetäjänä. Pietiläinen on koulutukseltaan filosofian lisensiaatti. Kotkan seudun vihreiden ehdokaslista kevään vaaleissa on laajempi kuin koskaan ennen: ehdokkaita on nyt 32. Mukaan mahtuu vielä, sillä puolueella voi olla ehdokkaita yhteensä 73. Kotkan seudun vihreiden puheenjohtajana toimii Tiina Rosberg ja varapuheenjohtajana Rita Komulainen, joka on myös vaalipäällikkö. Pyhtään vastuuhenkilö on Jukka Söderholm. Lue koko uutinen:

