Kymen Sanomat: Kymen Kamerat on esillä Kotkan pääkirjastossa — valokuvaseura etsii uusia harrastajia Kymen Kameroiden jäsenet ovat kovia kilpailemaan. Kotkalaisen harrastajavalokuvaajaseuran varapuheenjohtaja Seppo Pekkola kertoo, että yhdistys järjestää jäsenilleen kymmenkunta erilaista kilpailua vuoden aikana. Näistä suurimman, syksyisin pidettävän vuosikilpailun, parhaita paloja on nyt esillä Kotkan pääkirjastossa. — Mukana on sekä jäsenten että muiden harrastajavalokuvaajien teoksia, Pekkola sanoo. Tällä kertaa kirjaston alakerrassa on 29 kuvaa. Yksi niistä on kotkalaisen Kyllikki Valleman, joka on yhdistyksen uusimpia jäseniä. — Kilpailut antavat mukavaa lisäpotkua harrastukselle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuviani on julkisesti esillä, Vallema sanoo. Vallema liittyi kameraseuraan viime keväänä. Sitä ennen hän oli räpsinyt kuvia lomamatkoillaan. Pari vuotta sitten innostus kasvoi siihen pisteeseen, että eläkkeellä oleva Vallema hankki järjestelmäkameran. — Luin alan kirjoja, etsin tietoa netistä ja kyselin neuvoja sieltä sun täältä. Parhaan opin olen saanut täältä seurasta. Pekkolan mukaan yksi seuran tärkeimmistä tehtävistä on antaa koulutusta ja opastusta. Jäsenten joukossa on ammattilaisia, kokeneita harrastajia, mutta myös vasta-alkajia. — Seurassa on useita menestystä saavuttaneita kuvaajia. Heidän mukanaolonsa on muiden kehittymisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Kymen Kamerat täyttää tänä vuonna 66 vuotta. Pekkola kertoo, että pitkäikäisen seuran toiminta on edelleen hyvin vireää. Valokuvakilpailujen lisäksi järjestetään säännöllisesti kuvausretkiä ja erilaisia kursseja. Yhdistyksellä on nyt noin 50 jäsentä. Vaikka aktiivien määrä on kasvanut viime vuosina, vielä olisi tarvetta uusille kasvoille. Pekkola toivottaa kaikki harrastajat tervetulleiksi, myös vasta-alkajat. — Tänä päivänä valokuvaus on valtavan suosittu harrastus, joten aiheesta kiinnostuneita varmaan riittää. Mukaan voi tulla vaikkapa kännykkäkameran kanssa. Kymen Kameroiden näyttely Kotkan pääkirjastossa 24. tammikuuta asti. Lisätietoa: www.sksl.fi/kymen.kamerat. Lue lisää tiistain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

