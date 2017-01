Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen Wise Group ostaa insinööritoimiston Jyväskylästä Kotkalainen Wise Group Finland Oy on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii Insinööritoimisto Tanko Oy:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa entisestään Wise Groupin korjausrakentamisen palveluja Keski-Suomessa. — Meillä on Jyväskylässä jo yli 40 wiseläistä, jotka tarjoavat rakennesuunnittelun, taloteknisen suunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan palveluja niin uudis- kuin korjauskohteisiinkin. Tanko Oy:n liittyminen joukkoihimme vahvistaa entisestään korjausrakentamisen toimintojamme ja mahdollistaa näin aina vain kattavammat palvelut asiakkaillemme koko Keski-Suomen alueella, Wise Groupin toimitusjohtaja Aki Puska sanoo. Erilaisiin korjausrakentamisen suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtäviin erikoistunut Tanko Oy on perustettu Jyväskylässä vuonna 2000. Sen vahvuuksiin kuuluvat erityisesti taloyhtiöille tehtävät linjasaneeraukset ja muut korjaukset. Tanko Oy:n palveluksessa on kahdeksan työntekijää, jotka kaikki jatkavat nykyisissä tehtävissään. Tanko Oy:n omistajat Hemmo Huotarinen ja Jarmo Lahtinen tulevat kaupan myötä Wise Groupin osakkaiksi. Wise Group on yritys, joka tarjoaa konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin. Yritys työllistää yli 500 rakenne- ja talotekniikan, rakennuttamisen, korjausrakentamisen ja akustiikan asiantuntijaa viidellätoista eri paikkakunnalla. Lue koko uutinen:

