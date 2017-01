Uutinen

Kymen Sanomat: Rekan ja auton kolari Inkeroisissa — onnettomuudessa kuoli kaksi henkilöä Kouvolan ja Kotkan välillä Inkeroisten Liikkalantiellä sattui liikenneonnettomuus maanantaina iltapäivällä. Kaakkois-Suomen poliisi vahvistaa, että onnettomuudessa kuoli kaksi henkilöä. Kyseessä oli rekan ja henkilöauton onnettomuus. Onnettomuuspaikka on noin Liikkalan ja Inkeroisten puolivälissä noin neljä kilometriä Liikkalasta. Pelastuslaitoksen arvion mukaan Liikkalantie on poikki kello 17.45 saakka, minkä jälkeen onnettomuuspaikan ohi pääsee toista kaistaa pitkin. Illan aikana liikenne pääsee kulkemaan molempiin suuntiin. Tieosuudella tien pinta on liukas. Hälytys onnettomuudesta tuli kello 15.50. Muokattu kello 17.15: onnettomuus ei ollut valtatiellä 15, vaan siltä lähtevällä Liikkalantiellä. Lue koko uutinen:

