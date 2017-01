Uutinen

Kymen Sanomat: Lukijat antavat eteläkymenlaaksolaisille kansanedustajille ruusuja ja risuja Kymen Sanomissa julkaistiin loppiaisena uutinen, jossa kerrottiin vaalipiirin vaikuttajien alueen kansanedustajille heidän työstään antamista arvosanoista. Lehden nettisivuilla myös lukijat saivat kertoa mielipiteensä siitä, miten kansanedustajat ovat työssään onnistuneet. Lukijoiden kommenteissa eteläkymenlaaksolaiset kansanedustajat saivat niin ruusuja kuin risujakin. Esimerkiksi Sirpa Paatero (sd.) sai kiitosta asiallisuudestaan sekä siitä, että hän perehtyy asioihin ennen kuin kertoo mielipiteensä. Toisaalta lukijat moittivat Paateroa näkymättömäksi ja kansan unohtaneeksi edustajaksi. — Sirpa on pärjännyt hienosti asialinjoilla. On osannut pysyä poissa turhasta populismista ja keskittynyt oleelliseen. Lehtien lööpeille ei kansanedustajatyötä tehdä. — Seuraan kyllä politiikkaa ihan päivittäin ja olen ihmeissäni Paateron suorituksista. Peesaa muita ja on hiljaa. Kymenlaaksolaisista kaikkein heikoin lenkki. Täysin väritön. Onko tässä nyt käynyt se vanha demarien hyvä-veli valinta? Juho Eerolan (ps.) tekemisistä lukijat eivät tunnu saaneen selvyyttä. — Eerolan tausta huomioiden, 6 on liian mairitteleva numero. Olen aina ihmetellyt mitä hän tekee Suomen eduskunnassa. Eerolan kohdalla kommentit luisuivat myös hänen edustamansa puolueen edesottamuksiin yleisesti. — Tästä puolueesta on tullut niin sekava sakki vaalilupausten pettämisen jälkeen, että ei ota enää tolkkua. Jatkuvia irtiottoja, kyseenalaisia ehdotuksia ja loput istuvat suut supussa hallituksen vankkureissa, kun kukaan ei kerro heille mitä nyt pitäisi sanoa... Eniten arvostelua saivat osakseen kansanedustajien toimet tai toimettomuus Kymenlaakson sairaanhoidon kuvioiden selvittelyssä. — Sitä myötähäpeän määrää, kun luki kommentteja, joissa KOKS on muka kaikilla mittareilla paras valinta laajan päivystyksen sairaalaksi Kaakkois-Suomessa. Ikävä kyllä tilastot kertovat ihan jotain muuta. Potilasvahinkoja on Kymenlaaksossa lähes eniten koko maassa, tuottavuudeltaan huonoimpia keskussairaaloiden joukossa. Synnytysten määrä tai poliklinikkapäivien määrä ei ole laadun mittari. Uskomatonta, että alueen asiantuntijoilla ei ole faktatietoa asioiden todellisesta tilasta. Lue koko uutinen:

