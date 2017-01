Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan hovin myynnistä on tehty sopimus Historialliselle Karhulan hoville on löytynyt ostaja. Kotkalainen liikemies Ismo Räty on sopinut kartanon ostamisesta Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa. Osapuolet ovat tehneet kaupasta esisopimuksen, ja ostaja on maksanut etumaksun. Ismo Räty on tässä vaiheessa vaitonainen tulevista suunnitelmistaan, sillä hän on sopinut Ahlströmin suvun kanssa, että se kertoo asiasta myöhemmin. Ahlströmin suku alkoi kaupata kartanoa syksyllä 2015, kun viimeinen vuokralainen Next Hotels lopetti ravintola- ja majoitustoiminnan. Arvokiinteistöjen välittämiseen erikoistunut Ab Snellman LKV Oy etsi Karhulan hoville ensisijaisesti kotimaista ostajaa ja löysi jopa paikallisen. Ismo Räty tekee lähiaikoina kaupat myös kotkan Sapokassa sijaitsevasta ravintola Tulikukosta Maisa Venäläisen kanssa. Eija Anttila Lue koko uutinen:

