Uutinen

Kymen Sanomat: Jesse Espo mukana tapaninpäivän kiekkoyllätyksessä — kolme kotkalaislähtöistä pelaajaa yhtä aikaa liigakaukalossa Jesse Espo, 21, on tuorein Titaanien kasvatti, joka on saanut tililleen otteluita jääkiekkoliigassa. Espo lähti kesken kauden 2012—13 testaamaan kykyjään Kouvolaan. — Emme selvinneet Titaaneissa A-nuorten Mestikseen, ja siirryin loppukaudeksi KooKoon B-nuorten SM-sarjajoukkueeseen, Espo kertoo. Runsaat neljä vuotta myöhemmin tilillä on kahdeksan liigapeliä KooKoon paidassa, kaikki kuluvalta kaudelta. Alussa olevan liigauran kovin testi tuli puskista pari viikkoa sitten tapaninpäivänä, kun Espo hälytettiin edustusjoukkueen kokoonpanoon melkoisen lyhyellä varoitusajalla. — Olin kauppakeskus Veturissa kolmen jälkeen iltapäivällä, kun puhelin soi. Minulta kysyttiin, ehdinkö viideltä alkavaan JYP-peliin, Espo kertoo. Flunssa oli kaatanut kentällisen verran KooKoon avainpelaajia punkan pohjalle. Espo pelasi samassa ketjussa puolustajan paikalta hyökkäykseen siirretyn toisen titaanikasvatin Ossi-Petteri Grönholmin kanssa. Kun JYP:n paidassa pelasi Ossi Louhivaara, tehtiin ottelussa pienimuotoista kotkalaista kiekkohistoriaa. Tuskin koskaan aikaisemmin samassa liigapelissä on ollut jäällä samaan aikaan kolmea kotkalaislähtöistä pelaajaa. Toistaiseksi Espo on pelannut lähinnä neljännessä ketjussa, ja peliminuutit ovat jääneet melko vähäisiksi. Myös pistetili on avaamatta. Espo pelaa pääasiassa nuorten SM-liigaa KooKoon joukkueessa. Alkuviikon Espo harjoittelee edustusjoukkueen mukana, ja palaa A-nuoriin viikonlopuksi, jos liigassa ei tarvita. Laituri nousi liigaryhmään viime kesänä, ja sopimus KooKoon päättyy tämän kauden jälkeen. Tulevaisuus jääkiekkoilijana on vielä hämärän peitossa, mutta päämäärä on selvä. — Uskon, että minulla on mahdollisuuksia pelata joskus liigassa kärkiketjuissa, Espo sanoo. Uran seuraava askel on harkittava tarkkaan. — Voi olla, että kehitykseni kannalta minun olisi parempi pelata Mestiksessä suuremmassa roolissa kuin liigassa pieniä minuutteja, Espo pohtii. Lue lisää tiistain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/09/Jesse%20Espo%20mukana%20tapaninp%C3%A4iv%C3%A4n%20kiekkoyll%C3%A4tyksess%C3%A4%20%E2%80%94%20kolme%20kotkalaisl%C3%A4ht%C3%B6ist%C3%A4%20pelaajaa%20yht%C3%A4%20aikaa%20liigakaukalossa/2017321755341/4