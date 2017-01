Uutinen

Kymen Sanomat: Helmikuu on hiljaisin vauvakuukausi Kymenlaakson keskussairaalassa Kymenlaakson keskussairaalassa syntyi viime vuonna 1353 vauvaa. Vilkkain kuukausi oli elokuu, jolloin päivänvalon näki 140 lasta. — Helmikuu on aina hiljaisin, niin myös viime vuonna, jolloin syntyi helmikuussa 99 vauvaa, kertoo palvelutoiminnan esimies Reija Mylläri Kymenlaakson keskussairaalan äitiyspoliklinikalta. Kotkassa eniten synnytyksiä on tammikuussa, maalis-huhtikuussa sekä loppukesällä. Viime vuoden synnytyksistä keisarileikkauksia oli 200 eli 14,87 prosenttia kaikista synnytyksistä. Määrä on pysynyt Kotkassa pitkään samansuuruisena. Kymenlaakson keskussairaalassa vuoden ensimmäinen kymenlaaksolainen vauva syntyi tänä vuonna vain kolme ja puoli tuntia vuoden vaihtumisen jälkeen. Lue koko uutinen:

