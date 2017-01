Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Energia selvitti tuulivoimalan syttymissyyn, mutta sitä ei kerrota julkisuuteen Haminan Energia kertoo selvittäneensä Paksuniemen tuulivoimalapalon syttymissyyn. Verkostoliiketoiminnan johtaja Kalevi Mattila ei kuitenkaan kerro syttymissyytä julkisuuteen. — Varsinainen syttymissyy on tiedossa. Syttymissyy on yksi asia ja siihen johtaneet tapahtumat toinen. Paloon ei ole yksittäistä syytä, vaan sen taustalla on tietyllä tavalla ketjureaktio. Mattilan mukaan syttymissyytä ei kerrota julkisuuteen siksi, että paloon johtaneita tapahtumia tutkitaan edelleen. Syttymissyytä ei haluta yksilöidä tässä vaiheessa muun muassa vastuukysymysten vuoksi. Asiassa ei epäillä rikosta. Haminan Energia pyrkii selvittämään WT3-tuulivoimalan tulipalon etenemisen ja paloa edeltäneet vaiheet turbiinissa. Yhtiön tiedotteen mukaan voimalan häiriöön reagoitiin välittömästi, mutta palo syttyi siitä huolimatta. Yhtiön mukaan voimaloita huolletaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Haminan Energia kertoo tiedottavansa palosta lisää, kun se saa tutkimuksensa valmiiksi. Voimalan ympärillä on 200 metrin vaara-alue, jonne meneminen on ehdottomasti kielletty. Vaara-alueella voi joutua voimalasta putoavien kappaleiden alle. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/09/Haminan%20Energia%20selvitti%20tuulivoimalan%20syttymissyyn%2C%20mutta%20sit%C3%A4%20ei%20kerrota%20julkisuuteen/2017321755464/4