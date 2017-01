Uutinen

Kymen Sanomat: Ensi sunnuntaina voi kaivaa kaapista pitsiunelmansa, silloin vietetään Käytä hääpukuasi -päivää Käytä hääpukuasi -päivä tulee jälleen 15. tammikuuta. — Tänä vuonna päivä sattuu sunnuntaille, joten hääpuvussa on mahdollista viettää enemmänkin aikaa esimerkiksi järjestämällä teemakutsut ystäville, rakentaa päivästä oma hemmottelupäivä ja sovitella vieläkö puku istuu tai viettää laatuaikaa puolison kanssa, jos vaikka varsinainen hääpäivän vietto on jäänyt tai sattunut unohtumaan, kertoo teemapäivästä tiedottava Emilia Heinonen. Käytä hääpukuasi -päivä on Suomessa keksitty virallinen teemapäivä, jota vietetään vuosittain 15. tammikuuta. Päivän aikana on mahdollista käyttää hääpukua tai sen osaa kuten laukkua, kenkiä tai korua. Päivään osallistuminen ei edellytä naimisissa oloa, joten prinsessapäivään pääsevät osallisiksi kaikki. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/09/Ensi%20sunnuntaina%20voi%20kaivaa%20kaapista%20pitsiunelmansa%2C%20silloin%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20K%C3%A4yt%C3%A4%20h%C3%A4%C3%A4pukuasi%20-p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4/2017321752582/4