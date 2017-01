Uutinen

Kymen Sanomat: ”Uskon, että jokainen on kokenut joskus jonkinlaista haukkumista tai syrjintää” - Koulukiusaaminen voi jättää ikuiset jäljet Lukion ensimmäisellä luokalla opiskelevalla Roopella on kokemusta kiusatuksi tulemisesta. — Minua kiusattiin viidenneltä luokalta aina peruskoulun loppuun asti, hän kertoo. Roope kuvailee kiusaamisensa tapahtuneen henkisesti herjaamalla, syrjimällä ja jättämällä huomiotta. — Uskon tämän johtuneen siitä, että olen aina halunnut olla oma itseni, hieman erilainen poika. Olen kiinnostunut erilaisista asioista kuin nuoret yleensä. Ehkä kiusaajat olivat minulle kateellisia, ehkä heillä oli ongelmia itsellään.Yhdeksäsluokkalainen Jenna koki henkistä kiusaamista alakoulussa. — Uskon, että jokainen on kokenut joskus jonkinlaista haukkumista tai syrjintää, myös minä. Syy siihen on kiusaajassa, ei kiusatussa. Joko hänellä on kotonaan paha olla tai hän kokee tarvetta näyttää muille olevansa ”kovempi” kuin kiusattu, vaikka näinhän asia ei kuitenkaan ole, Jenna Sanoo. Ilmiö on vaikeasti huomattavissa ja kontrolloitavissa, sillä kiusaaminen tapahtuu yleensä esimerkiksi opettajien huomaamatta, ja kiusatun on usein vaikea puhua kokemuksistaan kiusaajien koston pelossa. Kuitenkin kiusaaminen saadaan yleensä hyvin aisoihin, jos siihen puututaan riittävän ajoissa ja vakavasti. Roopen mielestä kiusatulle pitäisi vakuuttaa, ettei hän ole syyllinen, tukea häntä kaikin tavoin ja saada kiusaaminen loppumaan. Hän ehdottaakin, että kiusaajille pitäisi olla kovempia kannustimia lopettaa kiusaaminen. — Pelkkä juttelutuokio ei riitä. Esimerkiksi koulunvaihdon uhka voisi tehota paremmin. — Kiusatun kanssa pitäisi keskustella ja yrittää saada hänet puhumaan asiasta avoimesti. Hänelle pitää kertoa, että kiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti ja että se pitää saada loppumaan. Täytyy myös tehdä selväksi, ettei kiusatun tarvitse sietää kiusaamista, Jenna toteaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Haastateltavat eivät esiinny jutussa omilla nimillään. Kirjoittaja on Helilän koulun yhdeksäsluokkalainen, joka oli Kymen Sanomissa työelämääntutustumisjaksolla. Lue koko uutinen:

