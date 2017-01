Uutinen

Kymen Sanomat: Muusikko Eetu Pesu sulki somen ja toipui uupumuksesta Eetu Pesun älypuhelin on pöydällä äänettömällä. Hän katsoo ulos ikkunasta. Pesu ei halua päivittää sosiaalista mediaa juuri nyt. Vuosi sitten Pesu julkaisi videoita, kuvia ja tekstejä päivittäin Facebookiin, Instagramiin ja Youtubeen. Hän tuotti sisältöä parhaimmillaan kymmenen kertaa päivässä. — Ongelmana oli se, että ei hitto, tällä viikolla oli vain sata seuraajaa Facebookissa. Luvun täytyy pysyä yli tuhannessa. Sosiaalinen media vei Pesun elämästä keskimäärin 12 tuntia vuorokaudessa. Pesun ura soittajana käynnistyi, kun joulupukki kiikutti rummut kotiin Luumäelle vuonna 2004. — Soitin cd-levysoittimen kanssa. Oli kyllä hankalaa, kun paukutti rumpuja, levysoitin hypähti aina ilmaan ja pätkäisi biisin. Pesu muutti Kouvolaan opiskelemaan vartiointialaa vuonna 2009. Ensimmäiset keikat kohtuullisilla korvauksilla hän sai kouvolalaisen muusikon Tarmo Rannan kautta. Pesu soitti Kouvolan pubeissa covereita Aleksanteri Hakaniemen kanssa Duo ToiStoorina. Kalenteri alkoi täyttyä keikoista isommilla lavoilla, muun muassa Kölnissä Saksassa Waltari-yhtyeen kanssa. Pesu voitti Suomen toiseksi parhaan rumpalin tittelin vuoden 2014 Battle of Drums -kilpailusta. Sosiaalinen media ja rumpujen soitto yhdistyivät, kun Pesu rekisteröityi IRC-galleriaan alakoulussa. Ensisijaisesti hän etsi ystäviä. Pesu nautti siitä, että ihmiset näkivät, että hän osaa soittaa. Seuraavaksi hän avasi tilin videopalvelu Youtubeen. Muutama vuosi myöhemmin Facebookin. Päivityksissä oman imagon piti olla muutama prosentti enemmän kuin todellisuudessa. — Annat ihmisten ymmärtää, että asiasi ovat isompia, jotta ne voisivat joskus olla totta. Kun Pesun kaverit kiusoittelivat häntä liiallisista musiikki-päivityksistä, hän perusti artistisivun. Sisältö laajeni muutaman vuoden päästä Instagramiin. Pesu tuotti videoita, kuvia ja tekstejä, joita suuri rumpufirma jakoi eteenpäin. Hän halusi herättää keskustelua. Sen jälkeen piti seistä sanojensa takana. Pesu väsyi. Pesun päivät alkoivat niin, että ensimmäisenä herätessään hän kävi läpi älypuhelimensa ilmoitustaulun. Välillä hän toivoi, että joku tekisi päivitykset hänen puolestaan. Tilanne paheni syksyllä 2016. Pesu ajoi sen aikaisen puolisonsa kanssa kaupan pihaan. Kaupassa kumppani kysyi, mitä ruokaa laitetaan. Pesulla ei ollut mielipidettä. Pesu käveli kaupasta ulos ja istui auton penkille. Hän tarrasi kiinni ratista ja suuntasi kotiin. Matkan aikana hän kuuli puolisonsa kysyvän jotain. Pesu jatkoi ajamista vastaamatta mitään. Aikaa kului runsas kymmenen minuuttia. Pesun mielestä tunteja. Hän ei saanut sanoja ulos suustaan, vaikka kuinka yritti. Parisuhde tuli myöhemmin tiensä päähän. Pesu keskusteli erosta ja some-ahdistuksesta ystävänsä kanssa. Hän otti kuvakaappauksen puhelimensa näytöstä. Kuvasta näkyi, miten täysi älypuhelimen ilmoitustaulu oli. Pesu haaveili tilanteesta, jossa ilmoitustaulu olisi täysin tyhjä. Kun viimeinen musiikkikeikka sen hetkisen bändin kanssa oli ohi, Pesu ilmoitti pitävänsä sometauon. Samalla hän lähti bändistä. 14. joulukuuta hän sulki kaikki kanavat. Pesulta kyseltiin, milloin hän aikoo palata takaisin. Hän ei vastannut. Rumpali purki ajatuksensa tekstiksi. Hän tallensi ne sähköpostiinsa mahdollista julkaisua varten. ”Jo neljäs päivä ilman sosiaalista mediaa. Hämmentävää tässä on se, että tämä on tuntunut todella hyvältä idealta koko ajan. Tänään Facebook lähetti minulle sähköpostilla maininnan, että joku Facebook-kaveri on tehnyt tilapäivityksen. Entä sitten? Onko se jonkun menetys, kun en ole sitä lukemassa?” Tauon aikana Pesun intohimo musiikkia kohtaan kasvoi. Hän soitti rumpujen lisäksi bassoa ja tuotti erilaisia runoja, lyriikoita ja blogitekstejä. Älypuhelin oli öisin äänettömällä. Netti oli suljettuna kokonaan. Rumpali keskittyi vain itseensä. Pesu tajusi, että sosiaalinen media on tärkeä työväline musiikkialalla. Sitä pitää vain osata käyttää oikein. Kun lataa Facebookiin rumpujensoittovideon, kertoo pienen osan itsestään. Kun Pesu kiersi Waltarin rumpalina kymmenen vuorokautta Saksassa, Tshekeissä ja Slovakiassa, porukka vietti yhdessä myös lähes kaiken ajan lavan ulkopuolella. Siinä vaiheessa pelkkä soittotaito ei riitä. Rumpalin pitää tulla juttuun muiden bändin jäsenten kanssa. Somevideoista ei ole hyötyä. Hiljaiselon aikana Pesu julkaisi yhden kuvan Instagramissa. Sen jälkeen hän palasi hiljalleen takaisin sosiaaliseen mediaan. Hän latasi Facebook Messenger -sovelluksen, jossa voi keskustella muiden Facebookin käyttäjien kanssa. Myöhemmin hän latasi myös Instagramin ja Snapchatin. Facebookia hän ei halunnut. Se olisi täyttänyt puhelimen ilmoitustaulun uudestaan. Pesu ei tiedä, onko hän selviytynyt uupumuksesta. Hän ei hakenut ammattiapua. Vuosi 2016 on ollut kuitenkin helpompi kuin edeltävä. Pesu piristyi uskallettuaan hypätä pois valtavirrasta. Parhaalta hänestä tuntuu, kun ei ole käyttänyt älypuhelinta hetkeen. — Metallican kokoisen bändin rumpalina työskenteleminen olisi varmasti sellainen asia, joka hoitaisi minut pois sosiaalisesta mediasta kokonaan. Nykyään Pesu käyttää aikaa sosiaalisessa mediassa neljä kertaa vähemmän kuin aikaisemmin. — Jos pidät itsesi pinnalla liian usein, se syö ihmisten kiinnostusta sinua kohtaan. Tulevaisuudessa Pesu aikoo käyttää sosiaalista mediaa rajallisesti työvälineenä. Rumpalin intohimo löytyy soittamisesta. Ei siitä, että ihmiset näkevät Facebookista, että hän osaa soittaa. Haastattelun jälkeen Pesun älypuhelin on edelleen pöydällä äänettömällä. Hän siemaisee kaakaonsa loppuun, pukee takkinsa lähteäkseen ja vilkaisee puhelintaan. Hän ei katso Instagram-tykkäyksiä, vaan kellon-ajan. Hän kertoo lähtevänsä suoraan keikalle On The Rocksiin soittamaan rumpuja. Ei älypuhelimella, vaan aivan oikeilla rumpukapuloilla.

