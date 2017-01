Uutinen

Kymen Sanomat: Kylmävesiuintipaikkoja on kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa Avantouintia voi harrastaa Etelä-Kymenlaakson kaikissa kunnissa. Haku kuntien sivuilta ja tapahtumapalveluista tuottaa tulokseksi kuusi uintipaikkaa: kaksi Kotkasta ja yhden Haminasta, Virolahdelta, Miehikkälästä sekä Pyhtäältä. Eikä vettä tyhjän päiten tarvitse pitää avoimena: uimareita riittää usein tungokseksi asti. Esimerkiksi Luovissa Kotkassa uimareita on päivän aikana 35—50. Veneasema Rampsin avannolla Haminassa käy talviuintikauden aikana marraskuun alusta huhtikuun loppuun noin 1 500 uimaria. Tarjolla on uintipaikka saunan kanssa tai ilman. — Sauna valmistui vuonna 2004, sitä ennen on uitu kymmenkunta vuotta. Molemmilla puolilla on vieläkin omat kävijänsä, kertoo satamaisäntä Pentti Vilkki. Kylmävesiuinti sopii monille, mutta erityisesti sydän- ja verisuonisairaudet voivat estää avantoon menemisen. Pitkäaikaissairaiden kannattaa neuvotella harrastuksen aloittamisesta lääkärin kanssa. Oulun yliopiston termobiologian dosentti Pirkko Huttunen on tutkinut avantouinnin ja kylmän fysiologisia vaikutuksia. Huttusen mukaan avantouinnin aiheuttaman hyvänolontunteen taustalla ovat hormonit: stressihormonien, kuten kortisoli- ja adrenaliinihormonien vapautuminen kiihtyy, mutta kylmässä vedessä hormonipitoisuudet laskevat ja uimari kokee stressin jäävän avantoon. Lue koko uutinen:

