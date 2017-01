Uutinen

Kymen Sanomat: Katsastusaikojen muutoksella iso vaikutus työllisyyteen Lakiuudistuksen ajoneuvojen katsastusajoista pelätään vaikuttavan merkittävästi katsastusalan työllisyyteen. Yksityisten katsastustoimipaikkojen liittoon kuuluva Risto Serola Uusi Kaakon Katsastus Oy:stä Haminasta sanoo vaikutusten olevan pahimmat lain astuessa voimaan. – Asiakaskunnan kato on hetkellisesti niin kova, ettei kaikille riitä töitä. Pitääkö työntekijät laittaa hiljaiseksi ajaksi leikkaamaan nurmikoita, jotta yritys takaisi työntekijöiden saannin katsastusten taas lisääntyessä, sanoo Serola. Serolan mukaan alle kymmenen vuoden ikäisistä autoista katoaisi yhtäkkiä puolet katsastusjonoista. – Suurimmat vaikutukset osuvat pääkaupunkiseudulle, jossa autokanta on uutta. Maaseutupaikkakunnilla autokalusto on keski-iältään niin vanhaa, ettei vaikutus olisi yhtä jyrkkä. Serola kertoo katsastusyritysten ottaneen jo kantaa asiaan ja vaatineen lain voimaantulon porrastamista joillakin keinoin. – Olemme esittäneet tähän useitakin mahdollisuuksia. Katsastusvälien piteneminen vaikuttaisi Serolan mielestä myös autoilijoiden lompakkoon. – Kansalaisille se voisi tulla jopa kalliimmaksi. Serola uskoo autoilijoiden maksavan laskun jälkikäteen remonttien kokonaiskustannusten kasvaessa. – Se tulee esille esimerkiksi eurooppalaisissa autoissa, joissa ohjausnivelien kuluminen on ongelmana. Lue koko uutinen:

