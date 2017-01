Uutinen

Kymen Sanomat: Frisbeegolfin pelaajilla ei ole talvitaukoa — ”Voisi tätä pelata pimeässäkin” Kotkan Petäjäsuolla puolitoista vuotta toiminut Kotkan Ladun frisbeegolfrata on ahkerassa käytössä. Se ei ole ihme, sillä rata on hyvä. Suomen Latu palkitsi Petäjäsuon radan laajentamisen viime lokakuussa ”Kuukauden ulkoilutekona”. Käyttökertoja radalla oli viime vuonna noin 8 500, ja määrän uskotaan tänä vuonna kasvavan reippaasti. Frisbeegolf on tavallisen golfin sukulaislaji. Pelivälineet ovat täysin erilaiset, mutta säännöt ovat pitkälti samat. Parasta frisbeegolfissa tavalliseen golfiin verrattuna on se, että talvi ei ole harrastamiselle este eikä mikään. Petäjäpirtin parkkipaikalla oli tammikuun toisena sunnuntainakin jatkuvasti vähintään auto tai kaksi. — Talvella pelaaminen on periaatteessa ihan samanlaista kuin kesälläkin. Jos on paljon lunta, voi kiinnittää kiekkoihin tavallista lahjanarua. Se vaikuttaa vähän kiekon lentoon, mutta auttaa löytämään kiekon, jos se sukeltaa syvälle lumeen, kotkalainen Janne Koskinen sanoo. — Ja voi tätä pelata pimeälläkin, jos kiinnittää kiekkoihin led-lastuja. 20-väyläisellä radalla on yhteismittaa 2085 metriä. Väylältä toiselle siirtymisineen ja harhateille eksyneiden kiekkojen etsimisineen reipasta kävelyä tulee hyvinkin 4—5 kilometriä per kierros. Petäjäsuon radalla pelaaminen on ilmaista. Lue lisää maanantain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

