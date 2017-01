Uutinen

Kymen Sanomat: Vuosi 2016 oli Kotkan Valokuvakeskukselle heikko — tästä vuodesta odotetaan ennätyksellistä Kotkan Valokuvakeskuksen kävijämäärä laski viime vuonna. Näyttelyissä vieraili vuonna 2016 yhteensä 8 740 katsojaa. Tämä on hieman yli tuhat vähemmän kuin edellisenä vuotena, jolloin Valokuvakeskus teki kävijäennätyksensä. Toiminnanjohtaja Timo Mähönen myöntää, että vuosi 2016 oli pettymys. — Ehkä meillä ei ollut tarpeeksi valovoimaisia näyttelyitä, sillä yksikään ei noussut erityiseksi hitiksi, Mähönen arvioi pudotuksen syitä. Hän ei kuitenkaan halua märehtiä menneitä. Toiveet tälle vuodelle ovat korkealla. Mähönen uskoo, että nyt viimein rikkoutuu 10 000 kävijän raja. — Täksi vuodeksi on tulossa useita huippunäyttelyitä. Näillä Mähönen viittaa muun muassa ensi kesän suursatsaukseen eli Seppo J.J. Sirkan Kotka-aiheiseen näyttelyyn. Heinäkuussa The Tall Ships Races -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä näyttelyssä on esillä uusia ja vanhoja kuvia Kotkasta. — Kotkalaisille pitää antaa nostalgiaa ja romantiikkaa. Näyttely jatkaa Mustavalkoinen Kotka - ja Ihmisten Kotka -näyttelyiden jalanjäljissä. Se esittelee kaupunkia 1960-luvulta tähän päivään. Samanaikaisesti pidetään näyttely Hietasen satamasta. Valokuvakeskus etsii parhaillaan valokuvia, joissa näkyy Hietasen alueen historiaa ja kehitystä. Tänä vuonna Valokuvakeskus laajentaa entisestään toimintaansa kuvataiteiden suuntaan. Mähösen mukaan pääpaino on edelleen valokuvissa, mutta galleria Uusikuvan lakkauttamisen myötä he haluavat tarjota kuvataiteilijoille tilan töidensä esittelemiseen. Maaliskuussa avautuu kotkalaislähtöisen taidegraafikko Kuutti Lavosen näyttely, joka toteutetaan yhteistyössä Olavi Heinon ja Sisko Nampajärven kanssa. Tällä viikolla Vuorelankulmassa avautui lahtelaisen valokuvaajan ja taidemaalarin Erkki Perkiömäen näyttely Välimatkoja. Perkiömäki kertoo, että eri puolilla Suomea ja Eurooppaa otettuja kuvia yhdistää niiden tunnelma. — Näissä kaikissa on samanlainen meditatiivinen tunnelma, jonka johdosta välimatkoja ei enää ole. Minulle tunnelma on kuvan aihetta tärkeämpi, Perkiömäki sanoo. Takahuoneissa on esillä kanadalaisen, nykyisin Kiinassa asuvan kuvajournalisti Kevin Frayerin valokuvia, jotka kuuluvat hänen Kashgar-sarjaansa. Erkki Perkiömäen ja Kevin Frayerin näyttelyt Kotkan Valokuvakeskuksessa 28. tammikuuta asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/07/Vuosi%202016%20oli%20Kotkan%20Valokuvakeskukselle%20heikko%20%E2%80%94%20t%C3%A4st%C3%A4%20vuodesta%20odotetaan%20enn%C3%A4tyksellist%C3%A4/2017321744631/4