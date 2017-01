Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksossa satoi eniten Utissa — Kotkaan tuli kahden sentin lumikerros Kymenlaakson sateisin paikkakunta oli Kouvolan Utti lauantaina. Uttiin satoi kuusi senttiä lisää lunta, joten lumensyvyys Ilmatieteen laitoksen mittaripaikalla on nyt yhdeksän senttiä. Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan lauantain pyry toi Anjalaan viisi senttiä lisää lunta. Anjalassa lumipeitettä on nyt kahdeksan senttiä. Sadealue ulottui rannikolle saakka, ja Kotkan Rankin havaintopaikalla lunta satoi kaksi senttiä. Myös koko lumipeitteen syvyys Rankissa on kaksi senttiä. Ilmatieteen laitokselta muistutetaan, että mittarit eivät aina kerro totuutta, sillä tuulella on vaikutusta mittauksiin. Tuisku tuo vaihtelua, sillä tuuli voi viedä lunta ohi mittauspisteen, mutta kinostua lähelle toiseen paikkaan. Luvut ovat 24 edellisen tunnin määriä, jotka on otettu kello 18.40 lauantaina. Lähiaikoina lumipeite ei ennustusten mukaan kasva, sillä sää selkenee lännestä. Vaikka keli olisi pilvinen, sateita ei ole luvassa. Heikko sadealue, jonka pääpiste on Pohjois-Karjalasa, liikkuu Kaakkois-Suomen yli maanantain vastaisena yönä, mutta lunta sataa tuskin senttiäkään. Seuraava saderintama on ennusteen mukaan tulossa perjantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/07/Kymenlaaksossa%20satoi%20eniten%20Utissa%20%E2%80%94%20Kotkaan%20tuli%20kahden%20sentin%20lumikerros/2017521748599/4