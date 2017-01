Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan uusi terveysjohtaja haluaa viedä palveluita ihmisten lähelle Kotkan uusi terveysjohtaja Kati Homanen muistuttaa, että jos palveluita keskitetään, jotain on tultava myös tilalle. — Maakunnassa pitää alkaa kehittää liikkuvia palveluja. Se tuo ihmisille turvaa, Kati Homanen sanoo. Homanen tuntee liikkuvat palvelut hyvin, sillä hän siirtyi Kotkaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, joka on tunnettu palvelujen viemisestä lähelle ihmisiä pyörien päällä. Eteläkarjalaiset ovat ottaneet hyvin vastaan autoilla liikkuvat sairaanhoidon, suun terveydenhoidon ja laboratoriopalvelut. Ensimmäisenä asiana Kotkassa Homanen aikoo kuitenkin tarttua terveyskeskusten ajanvarauskäytäntöön. — Luvattoman monta kiukkuista palautetta on ehtinyt tulla jo minullekin. Näyttää siltä, että puhelimeen vastaamassa on aika vähän henkilökuntaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/07/Kotkan%20uusi%20terveysjohtaja%20haluaa%20vied%C3%A4%20palveluita%20ihmisten%20l%C3%A4helle/2017321743946/4