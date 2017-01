Uutinen

Kymen Sanomat: Kauppojen penkit monille tärkeitä Kun Kotkan Prismassa tehtiin remonttia ja käytävillä olevia penkkejä jouduttiin siirtämään, sai henkilökunta runsaasti palautetta. — Nyt penkit ovat paikallaan ja niitä on myymälässä kymmenkunta, kertoo Prisman myyntipäällikkö Heikki Heinonen. Istumapaikkoja toivovat varsinkin iäkkäät asiakkaat. — Tämä on iso kauppa ja matkat ovat pitkiä. Ymmärrän kyllä, että penkkejä toivotaan, Heinonen sanoo. Myös kauppakeskus Pasaatissa asiakkaat antavat palautetta levähdyspaikoista. Kun Keskuskadun puoleisten ovien luota hävisi huilauspenkki joulun alla, herätti katoaminen ihmetystä. Penkkiä käytettiin muun muassa taksien odotteluun. — Kauppakeskus ei ole sitä penkkiä siirtänyt pois, vaan sen on joku muu vienyt. Ovien luokse on toimitettu uusi penkki, kauppakeskuspäällikkö Sari Puhilas kertoo. Puhilaksen mukaan huilauspenkit ovat suosittuja kaikissa ikäryhmissä. Puhilaksen mukaan toiveita penkkien sijoittelusta pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/07/Kauppojen%20penkit%20monille%20t%C3%A4rkeit%C3%A4/2017321748132/4