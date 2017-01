Uutinen

Kymen Sanomat: Kaikille avoin runokilpailu Kalevalan mitalla Kalevalaisen runokielen seura KaRuSe ry. järjestää kaikille avoimen runokilpailun, joka päättyy Eino Leinon päivänä 6.7.2017. Kilpailun pohjana on kaksi kalevalakielistä sananlaskua, joista voi valita vain toisen. Ensimmäisessä niistä sanotaan: Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Toinen sananlasku menee näin: Parempi omalla maalla juoda vettä tuohisesta, kuin on maalla vierahalla juoda tuopista olutta. Kilpailuun osallistutaan kirjoittamalla Lönnrotin runomittaa noudattava kalevalakielinen runo, johon sijoitetaan jompikumpi edellisistä sananlaskuista. Runon kokonaispituuden voit valita viiden säkeen alarajan tai 30 säkeen ylärajan väliltä. Runo tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen raijame@hotmail.com tai maurikomsi@hotmail.com Kirjepostiosoite on KaRuSe ry. / Raija Mäkelä-Eskola Tesomankuja 2 D 68, 33310 Tampere. Runo merkitään nimimerkillä, ja nimimerkki, kirjoittajan nimi ja yhteystiedot lähetetään suljetussa kuoressa runon ohessa KaRuSe ry:n kirjepostiosoitteeseen tai sähköpostiin. Voittajarunon valitsee ylituomarina toimiva sananlaskututkija ja tietokirjailija Outi Lauhakangas. Apua kalevalakielisen runon kirjoittamiseen saa seuran nettisivuilta www.karuse.info ja sivuilla olevasta säkeiden tarkistusohjelmasta nimeltä Trokeemankeli. Lue koko uutinen:

