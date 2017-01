Uutinen

Kymen Sanomat: Imatran kolmoismurhaajaa kuulusteltu lisää teon yksityiskohtiin liittyen — tarkoitus oli saada apua itselleen, jälkeenpäin oma toiminta kadutti Imatralla kolmesta joulukuun alussa tehdystä murhasta epäiltyä Jori Juhani Lasosta on kuulusteltu lisää kuluvalla viikolla. 23-vuotias Lasonen on pystynyt antamaan joitakin vastauksia hänelle esitettyihin kysymyksiin. Tekojensa jälkeen hän ei vielä suostunut puhumaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että Lasosen toimintaan ovat vaikuttaneet mielenterveydelliset syyt. Lasosta on kuulusteltu tällä viikolla kahdesti. Toinen kuulustelu oli tarkentava kuulustelu. Ensimmäisellä kerralla Lasonen kertoi ajatuksissa jo jonkun aikaa olleen halu surmata joku. — Hän on sanonut, että hänellä oli tarve saada apua ja päästä pois siitä elämäntilanteesta, jossa hän oli. Lopullinen päätös teosta tuli kuitenkin vain hetki ennen kun hän teki mitä teki, Tielinen kertoo. Lasonen on myös myöntänyt, että katumuksen tunteita on herännyt. — Hän on tuonut esille, että katumiseen liittyviä ajatuksia nousi pintaan teon jälkeen. Hän on tuntenut huonoa omatuntoa uhrien omaisten puolesta. Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että Lasonen lähetetään mielentilatutkimukseen jo ennen oikeudenkäyntiä. Esitutkinta jatkuu myös mielentilatutkimuksen aikana. — Suurin osa kuultavista henkilöistä on kuulusteltu. Esitutkinta valmistunee helmikuun puoliväliin mennessä, Tielinen arvioi. Lasoselle tehty puhalluskoe kertoi, ettei hänellä ollut alkoholia veressään kun hän surmasi kolme ihmistä Imatrankoskella ravintola Vuoksenvahdin edessä 3. joulukuuta. Toistaiseksi ei ole tiedossa oliko hän lääkkeiden tai huumdeiden vaikutuksen alaisena. — Lausuntoja odotellaan, Tielinen sanoo. Lue koko uutinen:

