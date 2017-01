Uutinen

Kymen Sanomat: Hurja nousu toi Titaaneille arvokkaan voiton Tätä ottelua saatetaan muistella vielä helmikuun lopulla, kun jaetaan tikettejä jääkiekon Suomi-sarjan pudotuspeleihin. Titaanit kukisti Kotkan hallissa pahimman kilpailijansa HC Indiansin jatkoajalla 4—3 (0—1, 1—2, 2—2, 1—0) ja nousi kaksi pistettä kaarinalaisten edelle pudotuspeliviivan yläpuolella.Kotivoitto vaikutti kaikkea muuta kuin realistiselta vaihtoehdolta vielä toisen erän lopulla, sillä HCIK johti 3—0, kun erää oli jäljellä enää reilu minuutti. Sitten Titaanien Markus Salminen iski ns. pukukoppimaalin 1—3:een, ja kotkalaiset pääsivät kolmanteen erään paljon toiveikkaampina.Juho Luukkonen kavensikin eron yhteen maaliin heti päätöserän ensimmäisessä vaihdossa, ja Santeri Kunttu toi isännät tasoihin jo ajassa 48.05. Titaanit pääsi vielä pelaamaan yhden kaksiminuuttien ylivoimapeliä, mutta voittomaali jäi vielä varsinaisella peliajalla tekemättä.Olisi ollut sääli, jos nousu kolmen maalin takaa olisi lässähtänyt tappioon jatkoajalla. 18 sekuntia ennen ylimääräisen viisiminuuttisen loppua Marko Puhakka kuitenkin varmisti, ettei niin päässyt käymään. Hän iski voitto-osuman Aapo Lampisen ja Roope Lantan esityön jälkeen ja 450 katsojaa sai päästää ilon irti.Titaanit on nyt voittanut seitsemän peräkkäistä kotiotteluaan. Sarjatulokas on hävinnyt kotikaukalossa viimeksi marraskuun 4. päivänä kärkijoukkue Ketterälle.Titaanit pelaa seuraavan kerran kotikentällä jo ensi keskiviikkona. Vastassa on ... Ketterä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/07/Hurja%20nousu%20toi%20Titaaneille%20arvokkaan%20voiton/2017321748682/4