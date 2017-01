Ensimmäinen otti Helsinki-nimen, Kotkia on 265 ja Haminoita 60

Kuva: Sari Tauru

Helsingin Sanomat kertoo naisesta, joka otti sukunimekseen Helsinki — ensimmäisenä Suomessa. Kotka-nimisiä on Suomessa 265 ja Haminoita 60.

Kun sukunimi on merkitty väestötietojärjestelmään, voi sen ottaa, jos se on ollut hakijalla jo aiemmin tai kuulunut hakijan esivanhemmille, joten kuka tahansa ei voi enää ottaa Helsinki-, Kotka- tai Hamina- nimeä.



Muiden kaupunkien ystävien tilanne saattaa näyttää tätä valoisammalta. Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun mukaan vapaina olisivat esimerkiksi Jyväskylä, Lappeenranta ja Porvoo.



Uuden sukunimen voi vaikka keksiä omasta päästään. Sukunimen muuttamista rajoittaa Suomessa kuitenkin nimilaki. Sen mukaan uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä esimerkiksi nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö voi muuten aiheuttaa selkeää haittaa. Sukunimen tulee olla muodoltaan ja kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön mukainen. Se ei saa olla nimi, jota käytetään yleisesti etunimenä, eikä myöskään kahdesta sukunimestä muodostettu yhdistelmä.



Sukunimensä voi muuttaa hakemalla sukunimenmuutosta maistraatista. Niin kielteisen kuin myönteisen päätöksen hinta on 101 euroa, jos hakemuksesta ei tarvitse pyytää nimilautakunnan lausuntoa. Hakemus otetaan käsittelyyn vasta sitten, kun maksu on maksettu. Käsittelyaika on tavallisesti yhdestä kolmeen viikkoa.



Jos hakemukseen täytyy pyytää nimilautakunnan lausunto, venyy käsittelyaika kuitenkin useisiin kuukausiin. Jos maistraatti katsoo lautakunnan lausunnon jälkeen, ettei sukunimen muuttamiselle ole estettä, tulee sen tiedottaa hakemuksesta vielä virallisessa lehdessä. Tästä napsahtaa hakijalle 78 euron lisäkulut