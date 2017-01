Uutinen

Kymen Sanomat: 12 valtuutettua mukana joka kokouksessa Haminassa Neljä vuotta sitten valtuutetuiksi valituista haminalaisvaltuutetuista 12 on osallistunut kaikkiin 39 valtuuston kokoukseen. Ahkeria kokouskävijöitä ovat olleet kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuoden 2015 lopulta toimineen Elina Inkeroisen (kok.) lisäksi, vihreiden Aarni Ahtola, vasemmistoliiton Jorma Kasari, perussuomalaisten Peter Muurman ja Jari Reinikka, kristillisdemokraattien Pirkko Parjanen, demarien Nina Peltonen, Jarmo Rissanen ja Ville Virtanen sekä kokoomuksen Santtu Pärssinen, Jaana Suikkanen ja Sanna Vapalahti. Myös Tapio Rokka (kok.) on osallistunut kaikkiin kokouksiin sen jälkeen, kun hän nousi varsinaiseksi valtuutetuksi. Haminan poissaolokärjessä on kokoomuksen Tommi Liinamaa. Hän nousi varavaltuutetun paikalta valtuustoon vuoden 2014 alussa. Sen jälkeen valtuusto on ollut koolla 28 kertaa. Liinamaa on osallistunut 11 kokoukseen. Hän selittää heikkoa osallistumisaktiivisuuttaan perhesyillä. — Kun lähdin ehdolle, ei ollut tietoa, että lapsi putkahtaa perheeseen. Lisäksi isäni sairastui vakavasti ja meillä on firma, jota pitää pyörittää. On tämä oma elo ollut aika kovaa touhua, Liinamaa toteaa. Hän ei aio enää asettua ehdolle tämän vuoden kunnallisvaaleissa. Liinamaa sanoo kuitenkin jatkavansa valtuutettuna kesäkuulle saakka, jolloin valtuuston kausi poikkeuksellisesti päättyy, vaikka laki olisi mahdollistanut eroamisen vuodenvaihteessa. — Olen kyllä ilmoittanut, että käyttäkää tuuraajaa. Lue koko uutinen:

