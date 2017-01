Uutinen

Kymen Sanomat: Uusi seurakunta tavoittelee parempaa taloudellista tilannetta Kotka-Kymin seurakunnan jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa noin 36 270, muutama joulukuussa kastettu ei näy vielä tilastossa. Laskua vuoden takaiseen on noin 750 henkilöä eli noin kaksi prosenttia. Taloudellisesti uusi seurakunta tavoittelee heti ensimmäisenä vuotenaan ylijäämäistä tulosta. Seurakuntayhtymän tulos oli alijäämäinen vuosina 2009-2012 sekä jälleen kahtena viime vuotena. Kirkollisverokertymä laski viime vuonna yhtymässä 2,3 prosenttia, joka on hieman enemmän kuin seurakunnissa keskimäärin. Kotka-Kymin seurakunnassa kirkollisvero on 1,5 prosenttia. Se on valtakunnallista keskitasoa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/06/Uusi%20seurakunta%20tavoittelee%20parempaa%20taloudellista%20tilannetta/2017321745353/4