Kymen Sanomat: Tuulivoimalan palosta mittavat vahingot, syttymissyystä ei vielä aavistusta Haminan Paksuniemessä yöllä palaneen tuulivoimalan syttymissyystä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Käyttöpäällikkö Heikki Lappalainen Haminan Energiasta kertoo, että tutkintaa vasta aloitetaan. Tuulivoimaloiden alue on miehittämätön. Palon havaitsi työntekijä, joka meni paikalle sen jälkeen, kun Oulussa sijaitsevassa valvomossa huomattiin voimalassa olevan vikaa. Lappalainen ei itse ole vielä ehtinyt käydä alueella. Lehtikuvien perusteella hän arvioi vahingot mittaviksi. Alue on tällä hetkellä eristetty, ja Haminan Energian työntekijät vartioivat sitä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta noin kello 1.30. Voimalan korkeuden vuoksi tulen sammuttamiseksi ei voitu tehdä mitään, joten palokunta keskittyi alueen eristämiseen. Henkilövahinkoja ei sattunut eikä tuli päässyt leviämään. Lappalaisen mukaan palolla ei ole vaikutusta asiakkaiden sähkönsaantiin. Suomessa on sattunut aiemmin ainakin yksi tuulivoimalan palo, Uudessakaupungissa vuonna 2004. Tuoreempi esimerkki on itäisestä Virosta, jossa tuli tuhosi tuulivoimalan 2015. Lue koko uutinen:

