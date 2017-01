Uutinen

Kymen Sanomat: Oskari Kekkonen, 17, siirtyy KTP:stä Veikkausliigaan — "Työteliäs, kunnianhimoinen ja teräväjalkainen" Viime kaudella KTP:tä edustanut Oskari Kekkonen, 17, siirtyy Veikkausliigassa pelaavan FC Lahden riveihin. Joulukuun testijakso poiki Peli-Karhujen kasvatille 2-vuotisen sopimuksen jossa on yhden lisävuoden optio. — Kun tulin Lahteen testijaksolle, tavoitteena oli saada sopimus ja se onnistui. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Nyt on Ihan mahtavat fiilikset, Kekkonen hehkuttaa FC Lahden tiedotteessa. Viime kaudella hän pelasi KTP:n paidassa 13 ottelua ykkösessä. Toissa kaudella hän pelasi vielä B-nuorissa sekä miesten kolmosessa. — Kaupungin sijainti on hyvä, tämä on lähellä Kotkaa. Täällä on tuttuja muutenkin, pelaajia ja valmentajia on tullut tutuksi entuudestaan maajoukkuetapahtumista. Olen kuullut Lahdesta paljon hyvää, että tämä on hyvä paikka nuorille pelaajille kehittyä, Kekkonen sanoo. — Hän on todella ennakkoluuloton, aggressiivinen, työteliäs, kunnianhimoinen ja teräväjalkainen keskikenttäpelaaja. Hänellä on hyvä pelikäsitys, eikä hän välttele vastuuta. Oskari pelasi jo viime vuonna ykköstä Kotkassa. Todella potentiaalinen tulevaisuuden kaveri, FC Lahden päävalmentaja Toni Korkeakunnas kehuu seuran tiedotteesa. Lue koko uutinen:

