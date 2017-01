Uutinen

Kymen Sanomat: SK: Miehikkälä kaatuvien kuntien listalla — kunta itse tähtää reilusti ylijäämäiseen talousarvioon Suomen Kuvalehti on teettänyt kunta-analyysin, jonka mukaan 57 kuntaa kamppailee olemassaolostaan. Kaatuvat kunnat -listalla on Miehikkälä. — Vuodesta toiseen kuntia on vaivannut krooninen väestökato, kuntiin jääneen väestön ikääntyminen ja keskivertoa heikompi kuntatalous, lehti luonnehtii listalle päätyneitä kuntia. Analyysin on tehnyt kuntatalouden asiantuntija, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä. Hän päivitti Suomen Kuvalehden pyynnöstä joulukuussa 2011 julkaistun kunta-analyysiaineiston. — Aineiston pohjana ovat väestömuutosten tunnusluvut, joita on kahdeksan. Niiden perusteella etsittiin ”kuolevat kunnat”. Lisäksi näiden kuntien taloutta tarkasteltiin viiden tunnusluvun avulla sen mukaan, onko talous heikompi vai vahvempi kuin kunnilla keskimäärin, lehti kertoo. Vuoden 2010 tunnusluvuilla Kaatuvat kunnat -listalle tuli runsaat 60 kuntaa. Laesterä päivitti joulukuussa 2016 aineiston vuoden 2015 taloustunnuslukujen ja vuosien 2010–2015 väestömuutoksien pohjalta, ja uudelle listalle tuli 57 kaatuvaa kuntaa. Miehikkälässä "lopun aikoja" ei odoteta tapahtuvan ihan heti. Kunta tähtää tämän vuoden talousarviossaan 800 000 euron ylijäämäiseen tulokseen. Viime joulukuun budjettivaltuustossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo (kesk.) totesi ylijäämän koostuvan monesta pienestä purosta. Yksi tekijä on Kuntaliiton ennusteita alhaisempi väkiluvun pieneneminen. Miehikkälä ei kuulu myöskään Suomen Kuvalehden listalla niiden kuntien joukkoon, jotka ovat väestökehityksen kannalta pahimmassa kriisissä. Lue koko uutinen:

