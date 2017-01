Uutinen

Kymen Sanomat: Pakkanen tuo linnut ruokinnoille — Kotkassa nähty myös viitatiainen Tiira-lintutietopalveluun on vuonna 2017 eli reilun neljän vuorokauden aikana kirjattu havaintoja jo 135 lintulajista, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö Birdlife. Alkaneen pakkasjakson uskotaan vilkastuttavan havaintoja etenkin ruokintapaikoilla. Leudommassa säässä linnut kun yleensä hajaantuvat pitkin metsiä ja peltoja. Kymenlaaksosta on tämän viikon aikana kirjattu Tiira-palveluun muun muassa tukkasotka, lapasotka, haahka ja allihaahka. Myös mustalintu, piekana ja pilkkasiipiä on nähty. Pikkulinnuista viitatiaiset ovat harvinaisia talvehtijoita, mutta Kotkassa sellainen on nähty niin Korelassa kuin Rauhalassakin. Muut Tiira-palveluun Kymenlaaksosta kirjatut havainnot löydät täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/05/Pakkanen%20tuo%20linnut%20ruokinnoille%20%E2%80%94%20Kotkassa%20n%C3%A4hty%20my%C3%B6s%20viitatiainen/2017321742876/4