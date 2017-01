Uutinen

Kymen Sanomat: Nyt on luvassa purevaa pakkasta ja nopeaa lämpötilan vaihtelua Heikkoja jäitä on varottava edelleen niin merellä kuin myös etelän suurten järvien selillä ja virtapaikoissa. Jäät ohenivat joulukuun lopulla ja sulivat virtapaikoissa kokonaan. Kovat pakkaset voivat myös muodostaa vaarallisia railoja. Pilvipeite Etelä-Kymenlaaksossa repeilee, sää selkenee ja pakkanen kiristyy. Kylmintä on perjantaina, jolloin Etelä-Kymenlaaksossakin pakkaslukemat ovat 25 asteessa. Perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomeen saapuu lännestä sadealue, joka on Kymenlaaksossa lauantaina iltapäivällä. Lumisateiden myötä pakkaslukemat laskevat niin, että lauantaina pakkasta on 5-10 astetta ja sunnuntaina 4-8 astetta. Pakkaset ja nopeat lämpötilan vaihtelut aiheuttavat myös rakennusten vesiputkistojen jäätymisiä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/05/Nyt%20on%20luvassa%20purevaa%20pakkasta%20ja%20nopeaa%20l%C3%A4mp%C3%B6tilan%20vaihtelua%20%20/2017321739452/4