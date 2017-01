Uutinen

Kymen Sanomat: Meriniemeen etsitään vuokralaista — kyselyitä on jo tullut Perinteiseen kesäravintola Meriniemeen etsitään vuokralaista. Reilun tuhannen neliömetrin huvila haluttaisiin saada ravintolakäyttöön jo ensi kesänä. Viime vuonna ravintoloitsijaa ei löytynyt, ja Meriniemi oli pelkästään tilauskäytössä. — Kyllä Meriniemelle juhlahuoneistonakin olisi käyttöä, mutta se vaatisi jonkinlaisen talonmiehen työpanoksen. Koska tilat on kalustettu ja siellä on täydellinen astiasto, pitäisi jonkun huolehtia, että ne ovat kunnossa ja tallessa. Ja olla paikalla aina ennen ja jälkeen tilaisuuksien, sanoo Meriniemen omistavan Kotkan Pursiseuran kommodori Ari Pulkkinen. Pulkkisen mukaan pelkkänä juhlahuoneistona Meriniemi ei myöskään olisi sellaisena kaikkien kotkalaisten olohuoneena, jona sen toivottaisiin olevan. — Meidän hartain toiveemme on löytää siihen yrittäjä, jolla on toimiva ja kannattava konsepti, mieluusti vuosiksi eteenpäin, kertoo Pulkkinen. Meriniemeä on tarjottu vuokralle viime syksystä saakka. Ensin välittäjät etsivät vuokralaista omien kontaktiensa kautta. Nyt Meriniemestä on julkaistu vuokralle tarjotaan -ilmoitus. Pulkkisen mukaan kiinnostusta on ollut, mutta toistaiseksi sopimusta ei ole syntynyt. — Uskon kuitenkin, että vuokralainen löytyy. Jos ei tulevaksi kesäksi, niin sitten seuraavaksi. Eiväthän suhdanteet ikuisesti voi alamaissa jatkua. Onhan jo nyt saatu positiivisia uutisia yrittäjiltä. Meriniemen vuokrausilmoitus on julkaistu muun muassa Oikotie.fi-palvelussa. Lue koko uutinen:

