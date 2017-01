Uutinen

Kymen Sanomat: Merijää ei vielä kanna Kotkan ja Haminan edustalla Jäätilanne Kotkan ja Haminan edustalla on paukkupakkasistakin huolimatta edelleen huono. Kotkan merivartioaseman varapäällikkö, kapteeniluutnantti Janne Saarinen partioi Haminan ja Kotkan edustalla keskiviikkoiltana. – Jäätä ei ole vielä mainittavasti. Ainoastaan meren sisälahdissa on muutaman sentin jääpeite. Kiintojäästä ei Saarisen mielestä Kotkan ja Haminan merialueella voida edes puhua. – Haminan edustalla Syväsataman kärjestä eteenpäin jäätä ei ole kuin saarten rannoilla kymmenisen metriä. Ja siitä pitävää jäätä on vain metrin verran rannasta. – Yön jälkeen merivartioaseman lahti Kotkassa peittyi kyllä jäähän, mutta jääpeite ei vielä kestä ihmistä, varoittaa Saarinen. Saarisen mielestä meren jäällä liikkujien on varottava lähipäivinä, vaikka pakkaset jatkuisivatkin kovina. – Myös tuulet ovat kovia ja ne rikkovat jäätä. Lue koko uutinen:

