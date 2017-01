Uutinen

Kymen Sanomat: Loppiaisena soivat Kotkassa Harmony Sistersin parhaat laulut Legendaarisen lauluyhtye Harmony Sistersin tunnetuksi tekemiä ikivihreitä lauluja voi perjantaina kuunnella Kymenlaakson museossa. Rakastettuja sävelmiä esittää kotkalaistrio, jossa laulavat Riikka Pelo, Marja Porkka ja Johanna Heimonen. Naisten muodostaman trion nimi on Muistoissamme Harmony Sisters. Säestyksestä vastaa harmonikkataiteilija Mika Huusari. Konsertti liittyy Kasvoja Kymenlaaksosta näyttelyyn, joka avattiin Kymenlaakson museossa torstaina. Näyttelyn henkilögalleriaan on valittu arjen ahertajia sekä vaikuttajapersoonia, joita kaikki yhdistää Kymenlaakso synnyin- tai asuinpaikkana. Tähän kaartiin kuuluu aikanaan hyvin suosittu Harmony Sisters. Johanna Heimonen kertoo, että loppiaispäivänä kolmikko laulaa kuusi laulua. Joukossa ovat muun muassa Kodin kynttilät, Sulle salaisuuden kertoa mä voisin ja Sataman valot. — Sovitukset ovat peräisin musikaalista, joka esitettiin Kotkassa vuonna 1994. Ne teki kapellimestari Markku Lassander. Tuolloin mukana oli Marita Taavitsainen, jonka saappaisiin minä sittemmin hyppäsin, sanoo Heimonen. Kun oikeaa lauluyhtyettä esitetään, on tyylin merkitys tärkeä. Heimosen mukaan puvut valitaan ja hiukset laitetaan siihen malliin, että trio näyttää mahdollisimman paljon esikuviltaan. Etenkin yleisön iäkkäämpi osa muistaa varmaan, miltä Valtosen sisarukset näyttivät. — Tällaiseen konserttiin ei todellakaan mennä esiintymään farkuissa ja buutseissa, Heimonen naurahtaa. Muistoissamme Harmony Sisters on Merikeskus Vellamon kanssa samassa rakennuksessa toimivan Kymenlaakson museon pohjakerroksessa ja sitä pääsee kuulemaan pääsymaksun hinnalla. Näyttelytilassa tarjoillaan lisäksi loppiaisena kello 13—15 kymenlaaksolaisen Inka-pienpaahtimon kahvia. Satamajätkän ja Kahvimuijan paahdot saa ostaa myös mukaan museokauppa Plootusta. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

