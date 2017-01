Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan–Kotkan satama odottaa myönteistä vuotta – jättiprojektit alkavat näkyä kevään mittaan Vuosi 2016 päättyi Haminan–Kotkan satamassa myötätuulessa. Joulukuussa tavaraa käsiteltiin 1,29 miljoonaa tonnia. Viimeksi satamassa oli yhtä vilkasta maaliskuussa 2013. Vilkas joulukuu kiihdytti myös koko vuoden lukuja. Sataman kautta kulki viime vuonna yhteensä 13,4 miljoonaan tonnia tavaraa, joka on 3,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Viennin vetureina olivat nestebulk, sahatavara, sellu ja kappaletavara. Laskijoihin kuuluivat kuivabulk, paperi sekä luokka ”muu tavara”. Tuonnissa eniten kasvoivat raakapuun, nestebulkin ja luokka ”muu tavaran” kuljetukset. Laskusuunnassa olivat kuivabulk ja kappaletavara. Kauttakulkuliikenne oli vuonna 2016 yhä mollivoittoista. Sen sijaan kotimaanliikenne ja konttiliikenne kasvoivat. Laivoja kävi satamassa vuoden aikana yhteensä 2562 kappaletta, hieman enemmän kuin vuonna 2015. Satamayhtiön mukaan alkanut vuosi 2017 näyttää pitkästä aikaa varsin myönteiseltä. Sataman perusliikenteiden odotetaan kehittyvän positiivisesti. Lisäksi satamaan saatujen jättiprojektien vaikutus alkaa kevään mittaan näkyä voimakkaasti sataman liikenteessä. Esimerkiksi Haminassa liikennettä kasvattavat Kazakstanin öljykentille kuljetettavat paineentasausmoduulit. Kyseessä on 4-5 vuoden projekti, jona aikana mittava alue satamasta laitureineen on varattu tähän toimintaan. Kotkan Mussalossa puolestaan Nord Stream 2 - kaasuputkiprojekti tulee näkymään liikennetilastoissa. Lue koko uutinen:

