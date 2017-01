Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan kaupunki julkaisi influenssaohjeistuksen - katso, milloin on syytä mennä lääkäriin Haminan kaupunki on internet-sivuillaan julkaissut ohjeet influenssan kotihoidosta ja siitä, milloin influenssapotilaan kannattaa hakeutua hoitoon. Ohjeistuksessa sanotaan, etteivät normaalit influenssan oireet pääsääntöisesti vaadi lääkärin tekemää taudinmääritystä tai viruslääkehoitoa. Ohjeissa muistutetaan, että lepo ja riittävä nesteiden nauttiminen on tärkeää ja että kuumetta ja särkyä voi lievittää apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä. Ohjeiden mukaan influenssapotilas voi palata töihin, kun kuume on poissa ja muut oireet vähenemässä. Influenssapotilaita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja ottamaan tarvittaessa puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen. Kaupungin nettisivuilla on myös kerrottu, mitkä oireet vaativat mahdollisimman pikaista lääkäriin menemistä. Ne löytyvät alta. Lue koko uutinen:

