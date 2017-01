Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Alko menee kiinni remontin vuoksi Haminan Alko menee pariksi viikoksi kiinni remontin vuoksi. Myymälä on suljettuna ensi viikon maanantaista eli tammikuun 9. päivästä tammikuun 25. päivään. Torstaina 26. tammikuuta kello 9 Haminan Alko avautuu väistötilassa nykyisen myymälän vieressä. Myöhemmin keväällä Haminan Alkolle on luvassa toinen muutto, kun myymälä siirtyy lopullisiin tiloihinsa. Myös kevään toisen muuton aikoihin Haminan myymälä saatetaan joutua pitämään suljettuna. Jälkimmäisen aukiolokatkon oletetaan kuitenkin olevan tämänkertaista lyhyempi. Haminan Alkon ollessa suljettuna lähimmät myymälät löytyvät Kotkasta. Karhulan myymälä on osoitteessa Karhukuja 4 ja Sutelan myymälä osoitteessa Hakamäentie 1. Myös Kotkansaarella kauppakeskus Pasaatissa on Alko. Huomenna perjantaina kaikki Alkon myymälät ovat kuitenkin kiinni loppiaisen vuoksi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/05/Haminan%20Alko%20menee%20kiinni%20remontin%20vuoksi/2017321741845/4