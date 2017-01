Uutinen

Kymen Sanomat: Elokuvavuosi 2017 on kulttileffojen jatko-osia ja uusintaversioita Vuonna 2017 monet valkokankaille päätyvistä Hollywood-elokuvista ovat nykyajalle tyypillisesti jatko-osia tai uusintaversioita. Tiedossa on muun muassa odotettu paluu muutamien kulttiklassikoiden maailmaan. Ridley Scottin scifi-dystopia Blade Runner saa jatkoa yli 35 vuoden jälkeen, ainoastaan kaksi vuotta ennen alkuperäisen elokuvan tapahtuma-ajankohtaa. Brittiohjaajan Alien — Kahdeksas matkustaja saa myös uuden esiosan, kun Alien: Covenant julkaistaan toukokuussa. Lisäksi Irvine Welshin romaaniin pohjautuva ja Danny Boylen ohjaaman Trainspotting-kulttiklassikon tarina jatkuu samalla näyttelijäkaartilla. Trainspottingin jatko-osa ei kuitenkaan ole ainoa T2-nimikkeellä markkinoitava elokuva tänä vuonna, sillä samalla lyhenteellä tunnettu Terminator 2: Tuomion päivä julkaistaan uudelleen kolmiulotteisena. Kaksi miljardituloihin yltänyttä sarjaa saa tänä vuonna kahdeksannen osansa. Hurjapäät palaavat ilman vuonna 2013 menehtynyttä Paul Walkeria, kun taas Star Wars -saagassa nähdään viime viikolla kuolleen Carrie Fisherin viimeinen roolisuoritus. Muista blockbuster-sarjoista Pirates of the Caribbean ja Transformers ehtivät jo viidenteen osaansa. Hollywoodin supersankaribuumi ei osoita edelleenkään laantumisen merkkejä. Poikkeuksellisesti DC:n hahmoja on tarjolla myös palikkamuodossa uudessa Lego Batman-elokuvassa, joka ilmestyy helmikuussa. Uusintaversioita vuoden aikana nähdään muun muassa Stephen Kingin tappajaklovnista Se-elokuvassa, vuoden 1995 Jumanjista sekä Disneyn Kaunotar ja hirviö -animaatioklassikosta näytelmäelokuvaksi tehtynä. Lue lisää perjantain lehdestä. Lue koko uutinen:

