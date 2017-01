Uutinen

Kymen Sanomat: Tiesitkö, että joulukuusi sopii kalojen kutualustaksi? — Täysinpalvellutta puuta ei kuitenkaan saa upottaa mihin tahansa Lähipäivinä moni pohtii, mitä tehdä täysinpalvelleelle joulukuuselle. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöllä on vinkki: kuusen voi upottaa veteen kalojen kutualustaksi.Ihan mihin tahansa kuusta ei kuitenkaan saa upottaa. Homma vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Kuusia ei myöskään pidä upottaa alueille, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle.Vaasassa järjestetään loppiaisena joulukuusien upotustapahtuma. Paikalliset kalastuksenharrastajat poraavat jäähän reikiä ja neuvovat, miten toimitaan. Rantaan on varattu tiiliskiviä ja narua.Etelä-Suomen merikalastajain liiton toiminnanjohtaja Teemu Tast ei ole kuullut vastaavasta joulukuusiperinteestä Kotkan ja Haminan seudulla.— Turoja on toki vanhastaan tehty, mutta ei nimenomaan joulukuusista. Kuusta ja katajaa niihin on käytetty, ja koska kataja on suojeluksen alainen, niin enemmän varmaan kuusta, sanoo Tast.Perinteisesti on ajateltu, että turot eli kutualustat helpottavat etenkin ahventen lisääntymistä. Tastin mukaan niistä voivat hyötyä muutkin keväällä kutevat kalalajit.— Ja jos syvälle upottaa, niin kuhatkin.Kutualustoja tekemällä ihminen korvaa omia tekosiaan eli rantojen raivaamista ja rakentamista.— Myös Kotkan ja Haminan seudulla on paljon rantoja, jotka eivät enää ole luonnontilaisia, sanoo Tast. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/04/Tiesitk%C3%B6%2C%20ett%C3%A4%20joulukuusi%20sopii%20kalojen%20kutualustaksi%20%E2%80%94%20T%C3%A4ysinpalvellutta%20puuta%20ei%20kuitenkaan%20saa%20upottaa%20mihin%20tahansa/2017321737772/4