Kymen Sanomat: Pakkasista huolimatta ei vielä jäälle Loppuviikolla Suomenlahti jäätyy vauhdilla, mutta Ilmatieteenlaitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio ei kuitenkaan vielä viikonloppuna suosittele jääretkiä merelle. — Merivesi on aika hyvin jäähtynyt, kun on oltu kuitenkin nollan tienoilla pitkään eli vesi on lähellä jäätymispistettä. Kovat tuulet toki voivat sekoittaa ja nostaa syvemmältä lämpimämpää vettä. Näillä pakkasilla näkyvä merisavu kuitenkin kertoo, että vesi jäähtyy ja jäätä alkaa tulla. En voi sanoa, että vielä viikonloppuna kuitenkaan kannattaisi lähteä merenjäälle, vaikka loppuviikko olisi pakkasta parikymmentäkin astetta. Hyvä ohje on, että jos tänä viikonloppuna ja seuraavana on jää, niin jälkimmäisenä siellä voi maltillisesti liikkua, Vainio sanoo. Hän arvelee sisäsaaristoon tulevan tänä talvena kiintojään, jossa ulkoilukin on mahdollista, mutta takavuosien jäätalvien kaltaisesta jääpeitteestä ei enää ole toivoa. — Varmaan moottorikelkoillakin päästään vielä liikkumaan. Jääraja tulee kulkemaan pikkuisen ulkosaariston ulkopuolella. Tilastojen mukaan esimerkiksi Suur-Mustan edustalla ensijäätyminen tapahtuu keskimäärin joulupäivänä ja pysyvä jääpeite tulee tammikuun alussa kestäen huhtikuuhun. Tässähän on vasta muutama päivä eletty tammikuuta, joten ei peli ole menetetty. Mutta ei tästä kuitenkaan mitään sellaista jäätalvea tule, jollaisiin aikoinaan totuttiin. Lue koko uutinen:

