Kymen Sanomat: Kymenlaakson museon uusi näyttely juhlii satavuotiasta Suomea Maire Valtonen kertoo Harmony Sistersin tarinaa Kymenlaakson museossa. Laulajatarta ja hänen siskojaan esittävät pahviset henkilöhahmot ovat nähtävillä Kasvoja Kymenlaaksosta -näyttelyssä, joka avautuu loppiaisena. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan kuuluva näyttely on osa 13 kymenlaaksolaisen museon yhteistyönä toteuttamaa kokonaisuutta, joka esittelee 100 henkilöä maakuntamme historiasta. — Suomi 100 -juhlavuoden teemana on Yhdessä. Tämä yhdessä tekeminen näkyy myös tässä näyttelyssä, maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi kertoo. Näyttelyissään museot nostavat tämän vuoden aikana esiin yhteensä sata edesmennyttä ihmistä, jotka ovat vaikuttaneet seudulla Suomen itsenäisyyden aikana. Salmijärvi kertoo, että mukaan on valittu sekä arjen ahertajia että julkisuuden henkilöitä. Heitä kaikkia yhdistää Kymenlaakso synnyin- tai asuinpaikkana. Näistä merkkihenkilöistä 30 esitellään Kymenlaakson museossa kolmessa osassa 6.1., 19.5. ja 26.8. Kullakin kerralla museon näyttelytiloihin sijoitetaan 10 luonnollisessa koossa olevaa henkilöhahmoa, jotka ovat tehty valokuvien perusteella. Loppiaisena avautuvassa ensimmäisessä osassa esiin marssivat Kymenlaakson museon perustaja, hammaslääkäri Gösta Winterbäck ja mäntysuovan keksijä Alfons Hellström sekä kotkalaissyntyiset Valtosen sisarukset eli Harmony Sisters. Lisäksi esitellään viisi ulkosaariseurojen valitsemaa itäisen Suomenlahden saaristoon liittyvää henkilöä: laivuri Mooses Piispa, opettaja Toini Kajatkari, majakkamestari Toivo R. Rytkölä, kuvataiteilija J.W. Mattila ja merikapteeni Mooses Niemeläinen. Perjantaina museossa avautuu myös uusi pieni näyttelyosio, joka kertoo luovutettujen ulkosaarien, Suursaaren, Lavansaaren, Tytärsaaren ja Seiskarin, historiasta. Kasvoja Kymenlaaksosta -näyttely Kymenlaakson museossa 6.1.—31.12.2017. Lisätietoa hankkeen Facebook-sivuilta, www.facebook.com/kasvojakymenlaaksosta, jossa voi muun muassa kommentoida näyttelyihin valittuja henkilöitä. Lue koko uutinen:

