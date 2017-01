Uutinen

Kymen Sanomat: Kauppoihin ei juurikaan palautella epämieluisia tai turhia lahjoja Jos joulupukki sattui tuomaan väärän kokoisen vaatteen tai epämieluisan lahjan, on tammikuun aikana hyvä käydä vaihtamassa se. Elli Eerola ja Kirsi Hyytiäinen saivat tänä vuonna joululahjaksi sopivia ja hyviä lahjoja. Eerolan mukaan joulupukki oli tänä vuonna antelias, vaikka joskus on käynyt niin, että lahjaksi tullutta rumaa villapaitaa pystyi käyttämään vain mamman luona vieraillessa. — Isälle ostin flanelli-paidan ja se taisi olla mieluisa, Eerola kertoo. Hyytiäinen puolestaan hankki poikaystävälleen nipun sormikkaita, ettei tämän tarvitse enää lainata Hyytiäisen omia. — Vaatteiden osalta voi mennä vaikeaksi, jos lahjan saaja ei pidäkään lahjasta, Hyytiäinen tuumaa. Kotkan Sokokseen tuodaan jonkin verran vaihdettavia tavaroita, lähinnä väärän kokoisia vaatteita. Sokoksen ja Emotionin ryhmäpäällikkö Susanna Heikkilä arvelee, että lahjakorttien myynnin lisääntyminen vähentää tavaroiden vaihtamisen tarvetta. Kauppa vaatii ostoksesta kuitin, jotta lahjan hinta tiedetään. Jos oikeaa kokoa tai mieluisaa korvaavaa tuotetta ei löydy, voidaan asiakkaalle antaa lahjakortti, joka käy kaikissa S-ryhmän pisteissä. Myös yleisalennuksessa olleita tuotteita voidaan vaihtaa. — Meillä oli joulun alla esimerkiksi kaikki yöasut 20 prosentin alennuksessa. Kotkan Kultajousessa joululahjojen vaihtoaikaa on tammikuun loppuun asti. Myymäläpäällikkö Emma Raukola kertoo, että vaihtoja ja palautuksia tulee joulun jälkeen varsin vähän. Kultaliikkeessä vuoden vaihteen kiireet liittyvät lähinnä kellojen rannekkeiden lyhentämiseen tai sormuksen koon pienentämiseen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/04/Kauppoihin%20ei%20juurikaan%20palautella%20ep%C3%A4mieluisia%20tai%20turhia%20lahjoja/2017321734484/4