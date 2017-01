Uutinen

Kymen Sanomat: Kantasataman uusi deadline on ensi viikolla Kotkan Kantasatama-hankkeelle on määritelty uusi deadline. Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf kertoo, että hankekehittäjä Cameron Sawyer on luvannut, että tammikuun 11. päivään mennessä tänä vuonna asiat ovat siinä pisteessä, että niistä voidaan kertoa. Lindelöfin mukaan Sawyer kyseli joulun alla tietoja, joita hän tarvitsi rakennuslupahakemuksia varten. Sopimuksen mukaan outletin ensimmäisen vaiheen rakennustyöt piti alkaa vuoden 2016 loppuun mennessä, mikäli asemakaavamuutos olisi saanut lainvoiman syksyllä 2015. Niinhän ei käynyt, koska liikemies Samuel Sterling valitti kaavasta. Hanke viivästyi valituksen vuoksi noin puolella vuodella. Cameron Sawyerin kiinteistökehitysyhtiön GVA Sawyerin verkkosivujen tietojen mukaan Kotka Old Port -hankkeen suunnittelu on täydessä vauhdissa ja outlet-keskuksen ensimmäinen vaihe on valmis vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Alkuperäisen aikataulun mukaan, ennen kuin valituksesta oli tietoa, valmista piti olla vuoden 2017 keväällä. Outletin ensimmäinen vaihe on 25 000 kerrosneliömetriä. Eija Anttila Lue koko uutinen:

