Kymen Sanomat: Auto kerää Kotkassa tinat ja joulukuuset Joulukuusten ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavan tinan paikka ei ole jäteastiassa. Kummatkin voi viedä maksutta kaikille Kymenlaakson Jätteen jäteasemille tai keräysautolle. Auto kiertää Kotkassa lauantaina 7.1. Pysähdyspaikkoja on seitsemän. Kuuset ja tinat on tuotava pisteeseen silloin, kun keräysauto on paikalla. Muina aikoina niitä ei saa jättää keräyspaikoille. Tinat voi kierrättää myös toisella tavalla. Jos aikoo valaa myös tämän vuoden lopulla, käytetyt tinat voi sulattaa uudelleen. Lue koko uutinen:

