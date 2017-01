Uutinen

Kymen Sanomat: Vaalimaan rekkaparkki otetaan käyttöön keskiviikkona Vaalimaan rekkaparkki otetaan käyttöön keskiviikkona puolilta päivin. 25 hehtaarin alueella on tilaa 410 Suomesta lähtevälle rekalle. Lisäksi nykyisestä raja-aseman rekkaparkista tulee käyttöön 51 paikkaa Venäjältä saapuvalle rekkaliikenteelle ja loput alueesta varataan Venäjälle suuntautuvalle henkilöliikenteelle. Uudella paikoitusalueella kuljettajien käytössä ovat suihku- ja wc-tilat. Parkkialueen käyttö on maksutonta. Liikennevirasto arvioi suunnitteluvaiheessa, että rekkaparkin rakentamiskustannukset ovat noin 18,5 miljoonaa euroa. Projektipäällikkö Lars Westermark Liikennevirastosta toteaa, että arvio on toteutunut. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/Vaalimaan%20rekkaparkki%20otetaan%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20keskiviikkona/2017321734268/4