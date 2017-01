Uutinen

Kymen Sanomat: Toisin kuin monet, Vainikat muuttivat Haminaan Hanne ja Jyri Vainikka lapsineen ovat kulkeneet eri suuntaan kuin monet haminalaiset. Perhe muutti Kouvolasta Haminaan marraskuun lopulla. Päätökseen vaikuttivat sopivan rakennusvaiheessa olevan talon löytyminen, anoppilan sijainti, sekä sopiva etäisyys töihin. — Töiden puolesta olisimme voineet periaatteessa asua vaikka Pyhtäällä tai Kotkassa tai Kouvolassa. Vaihtoehtoja kartoitettiin avoimin silmin, Hanne Vainikka kertoo. Jyri Vainikka työskentelee haminalaisessa maanrakennusfirmassa ja Hanne Vainikka sai kesällä töitä Harjun oppimiskeskuksesta. Hanne Vainikka on muuttoon tyytyväinen. Hänen mukaansa Haminassa tapahtuu yllättävän paljon. — Keskustassa on paljon puistoja ja leikkipaikkoja, joihin voi mennä lasten kanssa. Tekemistä riittää, palvelut pelaavat ja torielämä on aktiivista. Tietysti katselen asiaa tuorein, innostunein silmin, Hanne Vainikka myhäilee. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/Toisin%20kuin%20monet%2C%20Vainikat%20muuttivat%20Haminaan/2017321730295/4