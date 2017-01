Uutinen

Kymen Sanomat: Temppurata on Haminan uimahallin lomahitti Linnoituksen uimahalli täyttyi tänään ääriään myöten. Vesipetoja houkutteli Wibit-temppurata, jossa lapset ja lapsenmieliset pääsivät kiipeilemään, pomppimaan ja sukeltelemaan. Rata on hallissa tiistaista torstaihin. Avauspäivän suosio yllätti henkilökunnan. Suurin osa pukukaapeista oli täynnä, välillä jouduttiin myymään jopa eioota. Aamupäivä oli varattu alle kymmenvuotiaille lapsille, iltapäivä ja ilta sitä vanhemmille. Uimataidottomat pääsivät radalle kelluntaliivissä, vanhemman valvonnassa. Kelluva temppurata koostuu erilaisista este- ja kiipeilytehtävistä. Kyseessä on tilattava, maata kiertävä pop-up-huvipuisto. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/03/Temppurata%20on%20Haminan%20uimahallin%20lomahitti/2017321733632/4